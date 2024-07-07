В Дербенте загорелась крыша многоэтажки

Крыша многоквартирного дома горит в Дербенте (Дагестан), жителей эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе городской администрации.

«По проспекту Агасиева в Дербенте горит крыша многоквартирного дома. На место стягиваются дополнительные силы пожарной техники», — рассказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет.

До этого пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

5 июля в здании Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в подмосковной Балашихе пожарные тушили пятиэтажный жилой дом.