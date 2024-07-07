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Киев уличили в отправке военкомов в регионы, к которым власти плохо относятся

Лебедев сообщил, что военкомов на Украине командируют в определенные регионы

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zaliznyitato/Telegram

Киев командирует военкомов в те регионы страны, к жителям которых они плохо относятся. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Лебедев уточнил, что на Украине военкомов называют сотрудниками территориальных центров комплектования — ТЦК.

«Они по большей части не местные. Как пример — Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных «москалей», — заявил подпольщик.

Лебедев отметил, что сотрудников ТЦК из Николаева отправили в Ивано-Франковск, поскольку они не любят местных «западенцев».

Также координатор подполья рассказал, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах. А после первых премий за отлов людей для Вооруженных сил Украины они снимают квартиры.

Накануне стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки прибегают к все более радикальным мерам в поисках военнообязанных граждан. Военкомы начали блокировать улицы в Киеве, чтобы найти солдат для украинской армии.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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