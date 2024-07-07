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Следователи выяснили, почему петербуржец напал с топором на сотрудника «Ленты»

СК: причиной нападения на сотрудника «Ленты» в Петербурге стала ревность

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Мужчина, напавший на сотрудника «Ленты» на Планерной улице в Петербурге, сделал это на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавший получил не менее девяти ударов топором. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. У него диагностированы множественные раны, контузия черепа, переломы свода черепа и нижней челюсти, мужчина находится в реанимации.

Инцидент произошел днем 7 июля. Мужчина с топором ворвался в магазин и начал избивать молодого человека, нанося удары в том числе по голове.

По данным издания «Фонтанка», нападавшим оказался 42-летний мужчина, который недавно вернулся с СВО. Его задержали.

До этого в Новосибирске местный житель с гранатой напал на свою бывшую возлюбленную и ее коллегу, который привез ее домой. У мужчины с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты.

Ранее кузбассовец ранил троих силовиков топором и ножом.

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