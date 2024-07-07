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Вулкан Этна начал извержение фонтанами лавы

Ingv: в Италии вулкан Этна начал выпускать фонтан лавы

Вулкан Этна на Сицилии в ночь на воскресенье начал извергать фонтаны огненной лавы. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

«Можно наблюдать, что стромболианская активность в кратере еще более усилилась и в настоящее время идет фонтан лавы», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что в результате вулканической деятельности образуются выбросы пепла. Они рассеиваются в направлении юго-востока. В свою очередь облако газа и пепла поднялось на высоту в пять километров.

Новый виток вулканической активности Этны начался 4 июля. По данным Ingv, деятельность вулкана сопровождалась выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточной и северо-западной оконечностях горы.

В апреле в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Гора выбросила огненную лаву и пепел на километры в ночное небо. В результате природного катаклизма началась эвакуация сотен людей в провинции Северный Сулавеси.

До этого вулкан Этна на Сицилии выбросил дымовые кольца.

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