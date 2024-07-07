МЧС предупредило москвичей о жаре 8 и 9 июля в Москве

В Москве 8 и 9 июля ожидается сильная жара. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара 30-31°C», — сообщили в министерстве.

Москвичам рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, а также головной убор. Кроме этого, рекомендуется пить больше воды.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что текущий июль в Москве может войти в пятерку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений в российской столице.

Он уточнил, что аномально высокая температура воздуха в начале июля не обязательно сделает его самым жарким месяцем в российской столице за всю историю метеорологических наблюдений. В июле 2010 года средняя месячная температура воздуха была на 14°C выше нормы, а в этом году отклонение от нормы пока составляет только 7,5°C.

Ранее россиянам рассказали, как правильно питаться в жаркую погоду.