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Оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» завершатся 7 июля

Победителей конкурса «Это у нас семейное» объявят в День семьи, любви и верности

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Shutterstock

Оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершатся 7 июля, сообщает пресс-служба конкурса. В финал вышли 300 команд, а победителями станут 30 команд, выполнившие задания с наилучшими результатами.

Победителей финала назовут на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности 8 июля.

Как рассказала заместитель генерального директора «России – страны возможностей» Оксана Ачкасова, эксперты оценивали работу участников, исходя из специально разработанных для финала критериев.

«Оценить работу семейной команды – непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками, разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи – это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни», — отметила она.

Отмечается, что участники за два дня выполнили 11 разнонаправленных заданий. По словам Ачкасовой, решения этих задачи были неочевидны и требовали обсуждений и компромиссов.

«Эксперты с психологическим образованием, обученные по специальной методике, смотрели, как команды совместно преодолевают трудности, заботятся друг о друге, насколько сильна в них эмоциональная связь, могут ли они договариваться без упреков. По условиям наших заданий в команде важно учитывать мнения каждого и договориться, в этом смысл объединяющих заданий», — она.

По ее словам, по сумме баллов сформировался рейтинг, 30 первых семей из которого станут победителями финала, вместе с тем в семейное путешествие отправятся 300 финалистов.

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

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