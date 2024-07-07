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На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой

«Страна.ua»: украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой

На украинском берегу пограничной реки Тисы поставили забор из колючей проволоки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой», — сообщили журналисты.

Издание опубликовало видео, на котором видны заграждения из проволоки на обочине дороги вдоль берега.

На Украине регулярно становится известно о случаях, когда уклонисты на этой дороге бросали машины, чтобы вплавь сбежать из страны.

6 июля украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах. 21 июня на Украине Государственная пограничная служба задержала восемь украинцев, которые собирались сбежать в Венгрию через реку Тису на надувной лодке.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы

Ранее на Украине придумали новый способ воздействовать на уклонистов.

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