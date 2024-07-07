В Петербурге мужчина изрубил топором покупателя в магазине

В Приморском районе Петербурга мужчина набросился с топором на покупателя в сетевом супермаркете на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в супермаркете «Лента», мужчина с топором ворвался в магазин и начал наносить удары молодому человеку по голове. По предварительной информации, конфликт произошел на почве ревности.

По данным издания «Фонтанка», 42-летний нападавший недавно вернулся с СВО, он задержан. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы множественные раны, контузия черепа, переломы свода черепа и нижней челюсти, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

До этого сообщалось, что в Новосибирске местный житель с гранатой открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге. Коллега пострадавшей привез ее домой. Около подъезда тем временем их ожидал экс-возлюбленный россиянки, у которого с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты. Мужчина открыл стрельбу по обоим, после чего стал избивать. В результате пострадавшие серьезных травм не получили. Известно, что причиной произошедшего стала ревность.

Ранее кузбассовец ранил троих силовиков топором и ножом.