В Воронежской области ведется эвакуация из-за детонации боеприпасов на складе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в Подгоренском районе из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами. Людей из трех населенных пунктов разместили в пункты временного размещения (ПВР).

«Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов», — написал он.

Он отметил, что часть граждан поехали к родственникам, остальных направили в Подгоренскую школу. По его словам, в пункте организовали питание, обеспечили людям сотовую связь с близкими и медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.

В ночь на 7 июня в Воронежской области при падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов. Губернатор сообщил, что из-за этого в границах населенного пункта Подгоренского района введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

До этого в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.