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Мужчины устроили драку с подростками возле Вечного огня в Краснодарском крае

В Краснодарском крае мужчины устроили драку с подростками у Вечного огня

Возле Вечного огня в станице Марьянской произошел конфликт между школьниками и взрослыми мужчинами, дети сделали им замечание из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел возле Вечного огня, подростки сделали замечание мужчинам, которые бросали бутылки рядом с мемориалом. В ответ дебоширы напали на детей и устроили драку, видео публикует Telegram-канал «Кубань 24».

Когда сообщение о драке поступило в дежурную часть, на место прибыл наряд полиции, однако участники потасовки заявили, что претензий друг к другу не имеют. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК, обстоятельства драки устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня. Юноши уселись вокруг Вечного огня и разместили над его пламенем продукты питания, которые впоследствии там же употребили в пищу. Следствие придерживается мнения, что своими действиями молодые люди публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма группой лиц.

Ранее четверо детей подожгли памятник Ленину в Нижегородской области.

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