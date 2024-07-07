В Волгограде частично возобновили подачу воды после взрыва на насосной станции

Сотрудники аварийных служб частично возобновили подачу воды в дома в Волгограде после взрыва на газовой насосной станции. Об этом сообщается в объединенном Telegram-канале компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

В заявлении отмечается, что водоснабжение восстановили в Советском и Красноармейском районах. То же касается Кировского района.

«Концессии водоснабжения» нормализовали режим подачи ресурса в отдельных высотных кварталах после массового водоразбора, вызванного ажиотажем потребителей», — добавили представители компаний.

При этом они не исключили, что в некоторых квартирах вода все еще может отсутствовать или идти слабым напором. В таком случае жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, подчеркивается в публикации.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ.

После взрыва в здании обрушилась кровля. Как рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, ранения получили пять человек. Спасти удалось только троих из них.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Коммунальщики, в свою очередь, предупредили об ограничении подачи воды на время проведения восстановительных работ.

Ранее в квартире одного из жилых домов в Башкирии произошел взрыв газа.