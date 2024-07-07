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В Британии заявили о переполненности тюрем

Стармер заявил, что в Британии слишком много заключенных и недостаточно тюрем

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Claudia Greco/Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в Соединенном Королевстве слишком много заключенных и недостаточно тюрем. Его слова передает The Times.

Премьер отметил, что кризис с переполненностью тюрем был еще одной частью системы, которая была «сломана», наряду с Национальной службой здравоохранения.

По его словам, тюремная система не может быть исправлена «в одночасье», однако в долгосрочной перспективе число заключенных может быть сокращено, а политика будет сосредоточена на раннем вмешательстве в дела молодежи и реабилитации, чтобы уменьшить количество рецидивов.

В мае сообщалось, что британское правительство собирается выпустить на свободу некоторых преступников из-за переполненных тюрем. Отмечалось, что за последние 30 лет число заключенных в Англии и Уэльсе выросло вдвое, а произошло это из-за увеличения сроков уголовных наказаний и ужесточения подхода к борьбе с насильственными преступлениями и наркотическими преступлениями. В результате каждые три тюрьмы из пяти оказались переполнены.

Ранее политолог жестко высказался об итогах выборов в Британии.

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