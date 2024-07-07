В Минздраве рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей

Директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ Елена Петряйкина заявила, что состояние доставленных из Сирии в Москву детей стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

Петряйкина рассказала, что всего было госпитализировано семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет.

«Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами», — сказала она, добавив, что в ближайшие дни детям проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований.

Петряйкина отметила, что в случае выявления патологий детям будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как помогла вернуть на родину еще 20 российских детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.