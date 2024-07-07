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Рекордное количество человек за день посетили выставку «Россия»

Количество посетителей выставки «Россия» за день превысило 200 тыс. человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 200 тыс. человек посетили международную выставку-форум «Россия» 6 июля. Такое количество посетителей за день стало рекордным, сообщает пресс-служба выставки.

Ранее самое большое количество посетителей было зафиксировано 4 ноября, в день открытия выставки-форума. Тогда выставку посетили 192 тыс. человек. Также в День защиты детей, 1 июня, выставку посетили 191 тыс. россиян. Отмечается, что общее число гостей выставки «Россия» составляет уже более 18 млн человек.

Как рассказали организаторы выставки, 6 июля на ВДНХ прошел концерт «Россия нигде не заканчивается», в рамках которого на трех площадках выступили Shaman, Олег Газманов, Григорий Лепс, ST, Пелагея, и многие другие. Мероприятие было приурочено к завершению выставки.

Отмечается, что 7 июля на выставке пройдет семейный фестиваль «Спорт для каждого», во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Также в этот день состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля «Краса России». Кроме того, «Движение первых» организует работу уникальной костровой зоны, где с песнями под гитару выступят UMA2RMAN и певец Акмаль.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на выставке пройдет всероссийский парад семей и гала-концерт «Нас миллионы», хедлайнером которого станет группа The Hatters. В 22:00 выставка завершит свою работу.

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