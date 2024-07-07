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В станице Ленинградской на Кубани спустя сутки потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской потушили через сутки после атаки БПЛА

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Shutterstock

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на нефтебазе в станице Ленинградской в Краснодарском крае, возникший в ночь на 6 июля в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в регионе.

«В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе», — говорится в заявлении.

Ночью 6 июля в 3:01 мск оперативный штаб в Краснодарском крае сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на несколько муниципалитетов, которые находятся на территории региона. Целями дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали Ейский, Павловский и Ленинградский районы.

Из-за этого на территории нефтебаз в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. В городе Ейск, в свою очередь, получила повреждения вышка сотовой связи.

При этом работники МЧС РФ уже к вечеру ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Павловской. На тушения огня, охватившего резервуары с топливом в станице Ленинградской, понадобилось чуть больше суток.

Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Воронежской области в результате падения украинского дрона начался пожар на складе с боеприпасами.

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