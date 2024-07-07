В Днепропетровской области зафиксировали повреждение электроподстанции

Электрическая подстанция в городе Никополь в Днепропетровской области получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства энергетики.

«В городе Никополь была обесточена подстанция», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что после ЧП объекты водоканала и бытовые потребители остались без света. К текущему моменту все абоненты были вновь «запитаны», уточняется в публикации.

Также в Минэнерго Украины рассказали, что в Харьковской области зафиксировали повреждение газового объекта. Кроме того, урон получило здание оператора распределения электроэнергии в городе Херсон.

В ночь на 7 июля в семи украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях. Вместе с ними особый режим ввели на территории Полтавской и Николаевской областей.

Позже местное издание «Зеркало недели» сообщило, что в Днепропетровской области произошли несколько взрывов. В тот момент было известно о взрывах только в городе Павлоград.

Ранее Киев запросил помощь у трех стран в связи со сложной ситуацией в сфере энергетики.