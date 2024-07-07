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В Ленобласти приятели похитили мужчину из-за долга в 30 тысяч рублей

«78.ru»: в Ленобласти мужчину похитили из-за долга в 30 тысяч рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области по подозрению в похищении человека задержаны двое ранее судимых мужчин. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следствия, 40-летний неоднократно судимый за разбойные нападения и кражи житель Разметелево и его 52-летний приятель, в ночь на 6 июня приехали в город Мурино, чтобы потребовать 30 тыс. рублей с задолжавшего им мужчины.

Злоумышленники избили должника, силой посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, похищенного пока не нашли. Оба вымогателя задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгограде четверо мужчин избили и похитили знакомую, чтобы вымогать у нее деньги. Они усадили девушку в машину, увезли и заперли в одной из комнат съемной квартиры, где удерживали ее следующую неделю. В результате похищенной удалось сбежать через открытый балкон, пока злоумышленников не было дома. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве. Правоохранительные органы задержали подозреваемых, они признали свою вину в содеянном.

Ранее в Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении итальянца.

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