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Сальдо оценил вероятность распространения холеры в Херсонщине

Сальдо: контроль за возможными источниками холеры в Херсонщине продолжается

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вероятные источники холеры на левом берегу Днепра в Херсонской области находятся под постоянным контролем, а распространение инфекции с правого берега практически невозможно. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Потенциальные источники инфекции на левобережье находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС», — заявил глава области.

Сальдо подчеркнул, что контроль эпидемиологической ситуации на левобережье не ослабляется ни на минуту. По словам губернатора, распространение опасного заболевания с правого берега Днепра практически невозможно, поскольку контакты между берегами в настоящее время не осуществляются.

Сальдо отметил, что вглубь территории не могут проникнуть даже украинские диверсанты.

Накануне пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что холера вспыхнула в подконтрольном Киеву Херсоне, потому что украинские власти после обрушения Каховской ГЭС не провели санитарную обработку территории. Он подчеркнул, что немаловажную роль сыграло и засорение русла Днепра и его протоков результатами военных действий в регионе.

В прошлом году в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило потоками воды.

Ранее ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры.

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