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Названы сроки восстановления газораспределительного узла под Алуштой

Ремонт на газораспределительном узле под Алуштой в Крыму займет до 10 суток 

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Андрей Варенков/РИА «Новости»

Ремонтные работы после пожара на газораспределительном узле в районе села Виноградное, расположенном в городском округе Алушта в Республике Крым, займут от 7 до 10 дней. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Он рассказал, что из-за происшествия сотрудникам экстренных служб пришлось ограничить газоснабжение для 14 населенных пунктов. Сейчас на магистральном газопроводе ведутся технические и ремонтные работы.

«Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7–10 суток», — добавил Воронкин.

Газораспределительный узел в районе села Виноградное загорелся вечером 6 июля. Сразу после этого на место прибыли сотрудники МЧС РФ, газовой службы и Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, пожар произошел из-за аварии. В свою очередь, руководитель администрации Алушты Галина Огнева подчеркнула, что на фоне ЧП без газоснабжения остались около 1,7 тыс. жителей пригорода.

Огонь, охвативший газораспределительный узел, потушили только ночью. Так как объект находится в лесной местности, пламя перекинулось и на лесную подстилку. Ее открытое горение ликвидировали к утру 7 июля. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составила 4 172 квадратных метра.

Ранее в Волгограде произошел взрыв на газовой насосной станции.

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