В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара на складе вооружений

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», — написал он.

Также был перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Ведется эвакуация граждан в пункты временного размещения.

В ночь на 7 июня в Воронежской области при падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов. До этого в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.