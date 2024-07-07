Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде продолжают разбирать завалы на месте взрыва на насосной станции

МЧС РФ: на месте взрыва в Волгограде продолжается разбор завалов

close
100%
«Следком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Следком»

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте взрыва на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Волгоградской области.

«Разбор завалов продолжается», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что никакой новой информации о пострадавших не поступало.

Инцидент на газовой насосной станции в районе улицы Изобильной в Волгограде произошел днем 6 июля. При этом после взрыва в здании обрушилась кровля.

Заместитель губернатора региона Олег Николаев сообщил, что в результате происшествия пострадали пять человек. Двоих из них спасти не удалось. Состояние еще троих оценивается как стабильное. В администрации Волгоградской области не исключили, что под завалами могут находиться еще несколько граждан.

Позже представители Следственного комитета РФ заявили, что причиной ЧП стали нарушения при сварочных работах. На этом фоне ведомство завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.

Ранее в мэрии Волгограда отчитались о результатах поквартирного обхода после взрыва на газовой насосной станции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами