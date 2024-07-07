В Волгограде продолжают разбирать завалы на месте взрыва на насосной станции

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте взрыва на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Волгоградской области.

«Разбор завалов продолжается», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что никакой новой информации о пострадавших не поступало.

Инцидент на газовой насосной станции в районе улицы Изобильной в Волгограде произошел днем 6 июля. При этом после взрыва в здании обрушилась кровля.

Заместитель губернатора региона Олег Николаев сообщил, что в результате происшествия пострадали пять человек. Двоих из них спасти не удалось. Состояние еще троих оценивается как стабильное. В администрации Волгоградской области не исключили, что под завалами могут находиться еще несколько граждан.

Позже представители Следственного комитета РФ заявили, что причиной ЧП стали нарушения при сварочных работах. На этом фоне ведомство завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.

Ранее в мэрии Волгограда отчитались о результатах поквартирного обхода после взрыва на газовой насосной станции.