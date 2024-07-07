В Новосибирской области отец и сын спаслись от медведя, спрятавшись в овраге

В Тогучинском районе Новосибирской области медведь напал на мужчину с 12-летним сыном во время охоты на уток. Об этом сообщает портал «Сиб.фм».

Инцидент произошел 3 июля, 34-летний мужчина вместе с 12-летним сыном отправились охотиться на уток и внезапно встретили медведя. Мальчик испугался и начал кричать, зверь бросился на ребенка, отец попытался обиться от хищника прикладом ружья, но медведь не отступал.

«Где-то в глуши леса мы услышали выстрел, внимание медведя переключилось, и мы быстро побежали. Спрятались в овраге, чтобы переждать. Сын сильно плакал, я просил его быть тише, иначе медведь мог бы вернуться за нами. Позже животное подошло к оврагу, но нас не заметило. Мы переждали полчаса и начали выбираться из леса», — рассказал новосибирец Михаил Богомолов.

Мужчина получил рваную рану руки, ему оказали первую медицинскую помощь, его сын не пострадал.

До этого сообщалось, что в Северобайкальском районе Бурятии медведь напал на женщину на берегу реки. Спасти пострадавшую не удалось. Специалисты Бурприроднадзора предполагают, что зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. Медведя ликвидировали охотники.

Ранее в Охе медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома.