В Екатеринбурге мигрант пытался затащить девочку в машину

В Свердловской области мужчина пытался затащить в машину несовершеннолетнюю девочку и оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

По данным Telegram-канала мужчина, предположительно иностранец, пытался насильно посадить в машину несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Техническая.

На место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый сопротивлялся задержанию и применил в отношении правоохранителей физическую силу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попытался насильно посадить чужого ребенка в свою машину. Причиной деспотичных методов воспитания стали шумные игры под окнами на Катерников. Отец ребенка обратился в полицию. Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков преступлений по статьям о хищении человека и незаконном лишении свободы.

Ранее двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям.