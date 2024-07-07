Текущий июль станет одним из самых жарких месяцев в Москве за все время

Текущий июль в Москве может войти в пятерку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений в российской столице. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, июль начался с действительно крайне жаркой погоды.

«Но все-таки будут и более жаркие месяцы. То, что он (текущий июль. — «Газета.Ru») войдет в пятерку [самых жарких месяцев в Москве] — это вернее», — добавил специалист.

Он уточнил, что аномально высокая температура воздуха в начале июля не обязательно сделает его самым жарким месяцем в российской столице за всю историю метеорологических наблюдений. В июле 2010 года средняя месячная температура воздуха была на 14°C выше нормы, а в этом году отклонение от нормы пока составляет только 7,5°C.

В связи с этим Вильфанд пришел к выводу, что текущему июлю будет сложно преодолеть разницу в температуре воздуха с аналогичным месяцем 2010 года.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в период с 6 по 7 июля температура воздуха в Москве составит от +24°C до +26°C днем. Однако уже с 9 июля в российскую столицу вернется 30-градусная жара, предупредил он.

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