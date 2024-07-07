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В Петербурге 17-летний юноша отравился мухоморами

«78.ru»: в Петербурге 17-летний юноша попал в больницу с отравлением мухоморами

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Мария Девахина/РИА Новости

В Левашово подростка госпитализировали с отравлением мухоморами, юноша стал вести себя неадекватно, мать вызвала скорую помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Левашово, мать 17-летнего юноши заметила, что сын находится в неадекватном состоянии. В квартире она нашла пустую банку от препарата с содержанием красного мухомора и пустой пакетик с фрагментами сушеных грибов.

Женщина вызвала скорую помощь, молодого человека госпитализировали, он находится под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ижевска отравился сушеными мухоморами, ядовитые грибы он принимал, чтобы улучшить настроение и повысить активность. 40-летний мужчина был доставлен в токсикологическое отделение городской больницы, мужчина вел себя неадекватно и представлял опасность для медперсонала. Врачи промыли пациенту желудок и назначили курс лечения, почти сутки он провел в отделении реанимации.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.

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