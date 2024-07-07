В Хабаровске возбудили дело после опрокидывания катера с людьми в реке Амур

Следователи завели уголовное дело в связи с опрокидыванием катера, на борту которого находились пять человек, в реке Амур в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Из заявления следует, что дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, в результате которого не удалось спасти двоих и более человек.

«В настоящий момент осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Представители ведомства уточнили, что на месте опрокидывания катера все еще продолжаются поисковые работы.

Инцидент на реке Амур в Хабаровске произошел в ночь на 7 июля. Рядом с одним из мостов через реку опрокинулся катер с пятью людьми на борту, при этом двое пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега. Еще троих человек до сих пор не нашли. Пропавшими без вести считаются водитель судна и еще две женщины из числа пассажиров.

По предварительной информации, люди находились на катере без спасательных жилетов. При этом в Главном управлении МЧС РФ по Хабаровскому краю уточнили, что причиной происшествия мог стать паводок и наличие в реке большого количества бревен и коряг.

Ранее в морском порту в Сочи взорвался катер.