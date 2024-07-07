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В Ростовской области женщина попала под поезд и выжила

В Ростовской области пассажирский поезд сбил переходившую пути женщину

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Шахтах жительница Новочеркасска попала под пассажирский поезд, пострадавшая с травмами госпитализирована. Об этом сообщает Rostov.Gazeta.

Инцидент произошел на станции Шахтная на перегоне Каменоломни — Персиановка, пассажирский поезд сбил 45-летнюю женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте.

Пострадавшая выжила, ее госпитализировали с многочисленными травмами, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу, обстоятельства травмирования женщины устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 17-летняя девушка попала под электричку. Несовершеннолетняя пыталась обойти большую лужу, переходила железную дорогу в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд. Спасти пострадавшую не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Амурской области поезд сбил мужчину, шедшего по путям с велосипедом.

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