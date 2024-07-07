В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе

В ночь на 7 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, при падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительной информации, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

Гусев также добавил, что в случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовлены автобусы.

Вечером 6 июля Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Часом ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что объявлена опасность атаки БПЛА в регионе. Он также заявил, что Вооруженные силы Украины недалеко от села Гончаровка Суджанского района атаковали беспилотником грузовой автомобиль.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.