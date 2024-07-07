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В Крыму ликвидировали горение лесной подстилки

МЧС РФ: под Алуштой ликвидировали горение лесной подстилки на 4 172 «квадратах»

Сотрудники экстренных служб ликвидировали горение лесной подстилки в районе села Виноградное в Республике Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Крыму <...> ликвидировали открытое горение лесной подстилки», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что площадь пожара составила 4 172 квадратных метра.

Вечером 7 июля около села Виноградное, расположенного недалеко от крымского города Алушта, загорелся газораспределительный узел. Сразу после этого на место происшествия выехали представители МЧС РФ, газовой службы и Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

Как рассказал советник главы региона Олег Крючков, возгорание началось из-за аварии. При этом руководитель администрации Алушты Галина Огнева подчеркнула, что в связи с пожаром специалистам пришлось приостановить газоснабжение для около 1,7 тыс. жителей пригорода.

Пламя, охватившее газораспределительный узел, потушили только ночью. Но из-за того, что объект находится в лесной местности, огонь перекинулся и на лесную подстилку. Ее горение ликвидировали к утру 7 июля.

Ранее на скоростной трассе в Санкт-Петербурге после столкновения загорелись две фуры с топливом.

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