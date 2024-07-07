В Челябинской области дерево упало на палатку с двумя детьми

В Миассе на озере Тургояк двух несовершеннолетних детей придавило упавшим на палатку деревом, одну из девочек спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Челябинской области.

Инцидент произошел 5 июля в кемпинге на берегу озера Тургояк. Дерево рухнуло на палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра.

Школьницу спасти не удалось, младенца с травмой головы доставили в медицинское учреждение, шестимесячная девочка находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в подмосковном Щелкове во время грозы дерево рухнуло на мужчину и мальчика. Инцидент произошел в пляжной зоне Щелковского городского парка, спасти пострадавших медики не смогли, проводится проверка.

Ранее рухнувшее дерево сбило девочку с лошади в Подмосковье.