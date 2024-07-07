Один из осужденных за госизмену братьев Ащеуловых может стать фигурантом еще одного дела

Против осужденного за государственную измену и терроризм Иоанна Ащеулова, который является старшим из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова, могут возбудить еще одно уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

3 июля Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем сыновьям липецкого священника — Иоанну, Алексею и Тимофею Ащеуловым. Их признали виновными в покушении на госизмену (ст. 275 УК РФ), в попытке незаконного пересечения государственной границы (ст. 322 УК РФ) и участии в деятельности организации, признанной террористической (ст. 205.5 УК РФ). Трое братьев получили от 17 до 17,5 года колонии. Они не признали свою вину.

Дело могут возбудить из-за фраз с осуждением Вооруженных сил России и властей страны в последнем слове старшего из сыновей Ащеулова. Он в том числе заявил, что пытался помешать действиям российского правительства при проведении специальной военной операции (СВО).

Судья несколько раз прерывал его речь, обращая внимание, что последнее слово — не перформанс, и что Иоанн должен говорить в рамках предъявленных обвинений.

Два других брата выступали недолго: Алексей осудил любую террористическую деятельность, Тимофей заявил, что не совершал ничего аморального.

В июне стало известно о задержании Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых в Курской области при попытке перейти границу и воевать на стороне Украины.

Ранее липецкий священник назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.