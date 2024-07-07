Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У кота Ларри с Даунинг-стрит скоро появится соседка

Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку

close
100%
Toby Melville/Reuters

Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку Джо-Джо. Об этом пишет газета Daily Mail.

В статье задаются вопросом, как на 17-летний кот Ларри отреагирует на такое соседство. Питомец завоевал репутацию «отпугивающего противников». Два года назад он прогнал большую лису с территории резиденции, а до этого четыре года враждовал с котом Палмерстоном — экс-мышеловом министерства иностранных дел. В публикации подчеркнули, что на Даунинг-стрит теперь может произойти «кото-строфа» (cat-astrophe).

Накануне кот из резиденции премьер-министра Великобритании справил нужду в ботинок Риши Сунака.

В конце 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «бандитом» главного мышелова в канцелярии.

Ранее премьер-министр Великобритании записал ролик в стиле «Один дома» с котом Ларри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами