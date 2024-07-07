Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют даже при инфляции

Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют. Об этом рассказала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова в интервью агентству «Прайм».

В первую очередь, речь идет о сезонных овощах и фруктах.

«Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2% в среднем», — отметила она.

Кроме того, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, подчеркнула Гондусова.

До этого сообщалось, что инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении. Об этом следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Позже сообщалось, что Центробанк в рамках июльского заседания пересмотрит прогноз по инфляции в России на 2024 год в сторону повышения

Ранее появилась информация, что в Центробанке собираются сделать инфляцию предсказуемо низкой.