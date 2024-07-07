Катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Это случилось в ночь на 7 июля недалеко от моста через реку Амур. Двое пассажиров выплыли сами. Поиск остальных трех человек — судоводителя и еще двух женщин — продолжают сотрудники МЧС.

«В Хабаровске затонул катер «Амур», — отметили в ведомстве.

В поисках задействовали три группы спасателей на катерах: от поисково-спасательного отряда МЧС РФ, местной аварийно-спасательной службы и поисково-спасательного отряда.

По предварительным данным, люди находились на катере без спасательных жилетов.

Причиной происшествия мог стать паводок — в реке на данный момент плавает немало бревен и коряг, местами усилилось течение, появились водовороты.

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