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Катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске

МЧС: катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске, спасатели ищут трех человек

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Это случилось в ночь на 7 июля недалеко от моста через реку Амур. Двое пассажиров выплыли сами. Поиск остальных трех человек — судоводителя и еще двух женщин — продолжают сотрудники МЧС.

«В Хабаровске затонул катер «Амур», — отметили в ведомстве.

В поисках задействовали три группы спасателей на катерах: от поисково-спасательного отряда МЧС РФ, местной аварийно-спасательной службы и поисково-спасательного отряда.

По предварительным данным, люди находились на катере без спасательных жилетов.

Причиной происшествия мог стать паводок — в реке на данный момент плавает немало бревен и коряг, местами усилилось течение, появились водовороты.

Накануне в столице в канале имени Москвы перевернулась лодка. В ней могли находится шесть человек.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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