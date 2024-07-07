Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали новые рекорды жары

Синоптик Вильфанд: в ряде регионов на следующей неделе ожидается аномальная жара

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 °C, в Краснодарском каре 39-41 °C», — сообщил он.

Жара также ожидается в Бурятии — +37 °C , Забайкалье — +39-41°C градус, на юге Амурской области — +35-36 °C.

Кроме того, на следующей неделе аномальная жара вернется в Москву. По словам Вильфанда, в период с 6 по 7 июля в российской столице прогнозируется существенное понижение температуры воздуха. Днем столбики термометров будут показывать от +24 °C до +26 °C, а ночью — от +14 °C до +16 °C.

Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на смену холодному фронту в Москве придет антициклон.

Ранее россиян предупредили о приближении ливней и торнадо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами