Россиянам пообещали новые рекорды жары

Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 °C, в Краснодарском каре 39-41 °C», — сообщил он.

Жара также ожидается в Бурятии — +37 °C , Забайкалье — +39-41°C градус, на юге Амурской области — +35-36 °C.

Кроме того, на следующей неделе аномальная жара вернется в Москву. По словам Вильфанда, в период с 6 по 7 июля в российской столице прогнозируется существенное понижение температуры воздуха. Днем столбики термометров будут показывать от +24 °C до +26 °C, а ночью — от +14 °C до +16 °C.

Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на смену холодному фронту в Москве придет антициклон.

Ранее россиян предупредили о приближении ливней и торнадо.