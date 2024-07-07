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В Одессе один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов избил человека

В Одессе организатор поджога здания Дома профсоюзов Ганул избил фитнес-тренера

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Shutterstock

Демьян Ганул, который является участником неонацистской организации и одним из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, избил фитнес-тренера. Об этом сообщает украинское издание «Новости Live».

По его информации, фитнес-тренер в Одессе грубо высказался в адрес военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не раскрывается. Причины произошедшего между ними конфликта также не называются.

Издание уточняет, что Ганул приехал к фитнес-тренеру и избил его за слова в адрес военнослужащего. Затем пострадавшего отвели в автобус военных. Как заявил Ганул, сотрудники военкомата забрали фитнес-тренера, ему уже выдали повестку и отвезли проходить военно-врачебную комиссию.

До этого Ганула заочно арестовали в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений. Мужчину объявили в международный розыск, и срок его ареста начнут отсчитывать с момента задержания либо экстрадиции в Россию. Ганулу грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее безногий ветеран получил повестку на Украине.

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