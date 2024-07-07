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Около 1,7 тысячи жителей пригорода Алушты остались без газа из-за пожара

Газоснабжение приостановлено из-за ЧП для около 1700 жителей пригорода Алушты

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Global Look Press

Газоснабжение было приостановлено из-за пожара для около 1700 жителей пригорода Алушты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу городской администрации Галину Огневу.

«Порядка 1700 абонентам ограничена подача газоснабжения. Речь идет только про жителей районов городского округа, а не про город», — сказала чиновница.

До этого Огнева сообщила, что Алушта и 14 населенных пунктов в районе города остались без газоснабжения из-за пожара. По ее словам, это произошло в связи с тем, что в районе села Виноградное «при невыясненных обстоятельствах» был поврежден магистральный газопровод. Как уточнила глава администрации Алушты, речь идет о следующих населенных пунктах: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Ранее в Англии кот спас жизнь хозяйке, показав место утечки газа.

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