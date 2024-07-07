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Умер продюсер «Аватара» и «Титаника»

Variety: продюсер «Аватара» и «Титаника» Ландау умер от рака в 63 года

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20th Century Studios

Оскароносный американский кинопродюсер Джон Ландау, который работал над фильмами «Аватар» и «Титаник», скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщает издание Variety
.
«Джон Ландау <…> умер от рака», — написали в публикации, уточнив, что кинодеятелю было 63 года.

Авторы материала напомнили, что Ландау прославился, благодаря совместной работе с кинорежиссером Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник», который впервые собрала в мировом прокате $1 млрд. Но Ландау сумел побить этот рекорд по кассовым сборам, продюсируя картины «Аватар» 2009 года и «Аватар: Путь воды» 2022 года.

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