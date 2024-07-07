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Алушта и более десяти населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за пожара

Алушта и 14 поселков в Крыму остались без газа из-за пожара

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Алушта и 14 поселков в районе города остались без газоснабжения из-за пожара. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

«В связи с повреждением в районе села Виноградное магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановлено газоснабжения потребителей», — написала она.

По словам чиновницы, речь идет о следующих поселках: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Незадолго до этого Огнева сообщила, что возгорание в Алуште произошло на магистральном газопроводе, а не на той сети, которая отводится к домам. По ее словам, пожар не представляет угрозы домам.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Ранее на турбазе в Краснодарском крае произошел взрыв, за этим последовал пожар.

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