Лукашенко предложил россиянам и украинцам покупать участки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «самым близким» друзьям с Украины и из России покупать участки в селах республики. Это заявление он сделал на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области, передает агентство БелТА.

«Подумайте над моим предложением о покупке <…> за копейки небольших участков», — сказал Лукашенко, уточнив, что речь идет о земле в так называемых «неперспективных селах».

Он обратил внимание, что средние и маленькие деревни не должны исчезнуть, их надо сохранить. По словам президента, это 40-50 соток земли в прекрасных «чудо местах», которые так легко превратить в маленькую дачу. Лукашенко напомнил, что Белоруссия стала уютным уголком для россиян и украинцев, куда они приезжают «за спокойствием и тишиной».

До этого белорусский лидер назвал работу президентом чепухой по сравнению с дойкой коров. Глава государства выразил мнение, что лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.