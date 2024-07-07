В Москве растет спрос на квартиры в небоскребах

В Москве растет число приверженцев жизни в небоскребах. Это показало исследование ГК «Сумма элементов», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Год назад 17% респондентов заявили, что рассматривают покупку квартиры только в высотном доме (от 25 этажей). В этом году доля таких респондентов выросла до 23%. При этом доля тех, кто готов выбирать как среди высоток, так и среди домов средней этажности, несколько сократилась — с 39% до 36%. Снизилась и доля приверженцев домов не выше 15 этажей — с 32% до 28%. А вот число тех, кто категорически против высотного жилья, осталось практически неизменным: 12% в 2023 году и 13% в 2024.

Больше всего желающих жить в небоскребах (дома выше 25 этажей) среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. В этой группе доля тех, кто рассматривает покупку квартиры только в высотном доме, составила в июне 2024 года 30%, тогда как годом ранее — 24%. Среди респондентов старше 45 лет таких значительно меньше: 15% в 2024 году против 12% в 2023.

Интересно, что среди женщин доля желающих жить на высоте растет более активно, чем среди мужчин. Если в 2023 году «высотки и только» выбирали 15% женщин и 19% мужчин, то в 2024 — уже 21% и 25% соответственно.

«Золотой серединой» для большинства стали этажи с 26-го по 40-й. Именно этот вариант выбрали 42% респондентов. Видимо, жизнь на такой высоте представляется им наиболее комфортной: с одной стороны, открывается прекрасный вид, с другой — не возникает дискомфорта от слишком большой удаленности от земли.

На втором месте по популярности оказались этажи с 41-го по 75-й — их выбрали 27% опрошенных. Высоту от 11-го до 25-го этажа предпочли 18% респондентов. А вот жить выше 75-го этажа захотели лишь 8% опрошенных. Самыми непопулярными оказались первые 10 этажей — их выбрали всего 5% участников опроса.

«Спрос на квартиры в высотных жилых комплексах в Москве действительно растет. Это связано с рядом факторов. Во-первых, жизнь в мегаполисе диктует свои правила: люди ценят время и стремятся к комфорту, а современные небоскребы предлагают развитую инфраструктуру в рамках одного комплекса. Во-вторых, квартира на высоте — это особый статус и престиж, захватывающие виды из окна. Именно поэтому мы видим повышенный интерес к квартирам на средних этажах — с 26-го по 50-й: они позволяют наслаждаться панорамой города, не испытывая при этом дискомфорта от слишком большой высоты», — прокомментировала Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов».

Ранее выяснилось, что половина россиян с детьми хотят жить в квартире не менее 100 кв. м.