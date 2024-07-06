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В Крыму загорелся газораспределительный узел

МЧС: газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму

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В районе села Виноградное, расположенном под Алуштой в Крыму, загорелся газораспределительный узел. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Главное управление МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило в 21:42 в субботу, 6 июля. Как заявили в ведомстве, к месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Там отметили, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня.

Причины пожара не называются.

15 июня взрыв произошел на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области. Позже губернатор этого региона Роман Бусаргин сообщил, что в связи с аномальной жарой случилась разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

7 июня на крыше дома на улице Карла Маркса в Магадане загорелся рубероид из-за ремонтных работ, после чего взорвался баллон с газом. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее на турбазе в Краснодарском крае произошел взрыв, за этим последовал пожар.

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