СК РФ расследует информацию о казни российского военнопленного

Следственный комитет России расследует информацию о казни российского военнопленного ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнули в ведомстве.

До этого издание The New York Times опубликовало рассказ военного врача Каспара Гроссе о казни российского военнопленного выстрелом в голову.

В августе 2023 года, по его словам, был убит пленный российский солдат, который «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда иностранных наемников. Он заявил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят иностранцы, воюющие на стороне Киева.

Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи ВСУ попросили Зеленского обменять их.