Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде за ночь намерены построить обводной трубопровод вокруг насосной станции

Мэрия: в Волгограде ночью построят обводной трубопровод вокруг насосной станции

В Волгограде за ночь намерены построить обводной трубопровод вокруг насосной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Будет оборудован обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной КНС. На место работ начался подвоз порядка 50 метров металлических труб диаметром 630 мм», — говорится в публикации.

Работу обводного трубопровода будут обеспечивать четыре насоса.

«Данные мероприятия позволят не только получить доступ к поврежденной КНС, но и обеспечат стабильное функционирование системы водоотведения», — отметили в администрации.

До в Кировском районе Волгограда ввели ограничения на подачу горячей воды после взрыва.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В МЧС заявили, что первый взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее в Ярославской области остались без воды и света город и 39 населенных пунктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами