В Волгограде за ночь намерены построить обводной трубопровод вокруг насосной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Будет оборудован обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной КНС. На место работ начался подвоз порядка 50 метров металлических труб диаметром 630 мм», — говорится в публикации.

Работу обводного трубопровода будут обеспечивать четыре насоса.

«Данные мероприятия позволят не только получить доступ к поврежденной КНС, но и обеспечат стабильное функционирование системы водоотведения», — отметили в администрации.

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Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

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