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В Хасавюрте произошло замыкание на силовом трансформаторе

Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания в Дагестане

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В пресс-службе мэрии Хасавюрта заявили, что более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе. Об этом сообщает РИА Новости.

В мэрии подчеркнули, что замыкание произошло в результате внештатной ситуации.

Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА. Кроме жителей Хасавюрта без света остались ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов Дагестана, говорится в публикации.

6 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что один город и 39 населенных пунктов в регионе Ярославской области остались без воды и света из-за непогоды.

В районе введен режим повышенной готовности, работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана и шесть бригад электриков. Пострадавших нет.

Губернатор заверил, что ночью водоснабжение возобновят и продолжатся работы по восстановлению электричества.

Накануне синоптики предупредили россиян о приближении ливней и торнадо в центральной России. Речь шла о Вологодской, Тверской, Ярославской областях.

Ранее четыре рекорда потребления электроэнергии зафиксировали в Москве и Подмосковье.

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