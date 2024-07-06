Работа инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена

Руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.

Он подчеркнул, что в рамках своей рабочей поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности моста.

Днем 6 июля сообщалось, что на подходе к Крымскому мосту выстроились в очередь более 200 автомобилей.

При этом со стороны Тамани очереди не наблюдается.

1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

До этого в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Ранее Крымский мост временно перекрыли.