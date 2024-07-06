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В МИД РФ пообещали проверить данные о расстреле ВСУ пленного россиянина

Посол Мирошник: Россия проверит данные NYT об убийствах пленных наемниками Киева

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия проверит информацию газеты The New York Times об убийствах украинской стороной российских военнопленных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», — заявил посол.

Мирошник подчеркнул, что в случае если информация подтвердится, то действия Вооруженных сил Украины будут расцениваться, как военное преступление.

Дипломат добавил, что Москва также будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, которые имеют представителей на Украине.

Мирошник отметил, что все собранные и проверенные данные «будут предъявлены на международных площадках». Кроме того, посол указал, что будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева.

Дипломат пояснил, что указанный случай является не единственным примером бесчеловечных издевательств украинских военных над пленными.

Незадолго до этого немецкий военный медик Каспар Гроссе, который принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, рассказал газете NYT о случаях убийства российских военных, которые находились в украинском плену. По его словам, убийства совершали наемники подразделения The Chosen Company («Избранная рота»), в состав которого входил сам медик.

Ранее ООН опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военных на Украине.

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