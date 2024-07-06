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Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона I

Франция запретила экспорт пистолетов, принадлежавших Наполеону I

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Matthias Rietschel/Global Look Press

Министерство культуры Франции признало национальным достоянием два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта, с помощью которых он хотел покончить с собой, и запретило вывозить их с территории республики. Соответствующий декрет был опубликован на сайте правительства республики Journal officiel.

«Эта группа объектов представляет большой интерес для национального наследия с точки зрения истории и искусства и должна считаться национальным достоянием. Запрошен отказ от выдачи экспортного сертификата», – говорится в документе.

Минкульт отметил, что в уникальный набор входят два изящных пистолета, а также ящик с аксессуарами к ним.

Решение правительства было опубликовано за день до начала аукциона, где пистолеты должны были быть выставлены на торги. Организаторы из аукционного дома Osenat оценили их в €1,2–€1,5 млн.

До этого на аукционе Heritage Auctions выставили на торги первый в мире персональный компьютер под названием Q1. ЭВМ была обнаружена в начале года уборщиками в Кингстонском университете в Лондоне.

Ранее в Гааге нашли книги о битвах времен Наполеона в 99-летней капсуле времени.

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