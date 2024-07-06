Эвакуация населения рядом с насосной станцией в Волгограде не понадобилась

Управление МЧС по Волгоградской области опровергло новость об эвакуации жителей одного из домов после взрыва на находящейся поблизости насосной станции в Волгограде. Сообщение передает ТАСС.

Перед этим сообщалось о поквартирном обходе соседнего с местом происшествия дома с целью обнаружения повреждений.

До этого кровля насосной станции, под которой могли оставаться трое человек, обрушилась. Об угрозе повторного взрыва заранее предупреждал Telegram-канал Mash.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В МЧС заявили, что первый взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее в СК назвали причину ЧП на насосной станции в Волгограде.