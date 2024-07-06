Кровля насосной станции в Волгограде обрушилась

В главном управлении МЧС Российской Федерации по Волгоградской области заявили, что кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что обрушилась кровля канализационной насосной станции в Красноармейском районе. На месте инцидента в текущий момент работают сотрудники МЧС, а также туда были направлены психологи ведомства.

До этого стало известно, что в Волгограде после взрыва газа на канализационной насосной станции создали оперативный штаб.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее в СК назвали причину ЧП на насосной станции в Волгограде.